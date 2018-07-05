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Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama

Belçika İslam Federasyonu (BİF), hafta başında Charleroi şehrinde 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırıyı "esefle" kınadığını belirterek gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu.

Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama

Belçika İslam Federasyonu (BİF), hafta başında Charleroi şehrinde 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırıyı "esefle" kınadığını belirterek gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:23
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Belçika'da Müslüman genç kıza saldırıya kınama

BRÜKSEL

Belçika İslam Federasyonundan (BİF), yapılan yazılı açıklamada, "BİF olarak 2 Temmuz 2018'de Anderlues bölgesinde 19 yaşında Müslüman genç bir bayanın darbedilme olayını esefle kınıyor, gerekli adımların atılıp, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Bu ve benzer olaylara karşı kalıcı çözüm üretilebilmesi için sorunun kaynağının artık fark edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Belçika kamuoyunda başörtüsüne karşı yıllardır olumsuz bir tutumun süregeldiğine işaret edildi.

Belçikalı siyasilerin İslam ile ilgili ayrıştırıcı söylemlerine dikkati çekilen açıklamada, okullarda, iş yerlerinde ve devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü yasağının ülkede başörtüsüne karşı var olan olumsuz tutumu daha da güçlendirdiği ifade edildi.

"Müslüman kadınlar tehdit unsuru olarak gösterilirse şiddet kaçınılmaz"

Açıklamada, "Başörtüsü ve Müslüman kadınlar bu şekilde tehdit unsuru olarak gösterildiği sürece, hem manevi hem fiziksel şiddet kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda bu sorunun çözümlenebilmesi için başörtüsünün sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması, atılması gereken ilk adım olmalıdır." vurgusu yapıldı.

Bu tarz olaylar nedeniyle Müslüman kadınlarda korku ve endişe oluştuğu belirtilen açıklamada, devletin her vatandaş gibi başörtülü Müslüman kadınların da emniyetini sağlaması gerektiği kaydedildi. 

Açıklamada, bu tür şiddet olaylarının normalleşmesini engellemek için olayın hafife alınmaması ve tedbir alınması gerektiğine dikkati çekildi.

Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaMüslüman Genç KızSaldırıKınama
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