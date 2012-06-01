Belarus Rusya'nın güvenilir ortağıdır

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin daima Rusya'nın en güvenilir ortağı olduğunu ve bu ortaklığın gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sona erdi. İki liderin görüşmesinin ardından basın mensuplarına yapılan açıklamada, karşılıklı işbirliğinin önemi vurgulandı.

Siyaset ve ekonomi alanlarında Rusya ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirten Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus'un daima Rusya'nın en güvenilir ortağı olduğunu ve gelecekte de bu ortaklığın devam edeceğini belirtti. Lukaşenko, Avrasya Birliği oluşumunun sadece zaman meselesi olduğunu söylerken, kısa süre içinde bu projenin hayata geçirileceğine inandığını ifade etti.

Putin ise iki ülke arasında uzun süredir devam eden bütünleşme sürecinin doğru bir seçim olduğunu söylerken, şu noktalara değindi:

"Belarus Rusya için daima özel bir ortak olmuştur. Bu nedenle, devlet başkanlığı görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Belarus'a gerçekleştiriyorum."

Putin'in ziyareti sırasında Rusya'nın Belarus'ta yeni bir nükleer enerji santrali kurması konusunda da anlaşma imzalandı.

Konuyla ilgili basına açıklamada bulunan Rus devletine ait enerji şirketi Rosatom'un Başkanı Sergey Kriyenko, anlaşma çerçevesinde Rusya'nın santralin inşası için, ilk etapta 240 milyon dolar yatırım yapacağını belirtti.

Projenin 10 milyar dolara mal olması bekleniyor.





