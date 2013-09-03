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Bedii'nin sağlık durumundan Mısırlı yetkililer sorumludur

İhvan, Tura Cezaevi'nde tutuklu bulunan teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin sağlık durumu ve güvenliğinden Mısır İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve tüm yetkililerin sorumlu olacağını bildirdi.

Bedii'nin sağlık durumundan Mısırlı yetkililer sorumludur

İhvan, Tura Cezaevi'nde tutuklu bulunan teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin sağlık durumu ve güvenliğinden Mısır İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve tüm yetkililerin sorumlu olacağını bildirdi.

03 Eylül 2013 Salı 08:32
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Bedii'nin sağlık durumundan Mısırlı yetkililer sorumludur
KAHİRE

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Tura Cezaevi'nde tutuklu bulunan teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin sağlık durumu ve güvenliğinden Mısır İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve tüm yetkililerin sorumlu olacağını bildirdi.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, "Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve İhvan üyesi olsun olmasın tüm tutukluların sağlığı ve güvenliğinden İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve tüm Mısırlı yetkilileri sorumludur" denildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, geçen pazartesi günü bir açıklama yaparak, şiddet olaylarına teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bedii'nin, Tura Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği yönünde yerel ve uluslararası basında çıkan haberleri yalanlamış, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Mısır'da Ezbekiyye Savcılığı, iki gün önce Bedii hakkında, "şiddete teşvik" suçlamasıyla 15 gün ihtiyati hapis kararı vermişti.

Savcılığın geçen ay başkent Kahire'deki Ramses Meydanı'nda çıkan olaylarda "halkı şiddete teşvik" ettiği suçlamasıyla 15 gün hapsine hükmettiği Bedii'nin tutukluluk süresi bu kararla dördüncü kez uzatılmıştı.

Bedii'nin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve sadece barışçıl gösteri yapılması yönünde çağrıda bulunduğunu söylediği belirtildi.

Yaklaşık iki hafta önce güvenlik güçleri tarafından başkent Kahire'deki Nasr City'de bulunan Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınlarındaki bir dairede gözaltına alınan Bedii hakkında, halkı şiddete teşvik, kamu malına ve özel mülklere zarar vermek ve terör amaçlı çete kurmak gibi bir çok suçtan tutuklama kararı alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:32
Anahtar Kelimeler:
Bediinin Sağlık Durumu
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