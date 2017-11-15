Bedii hakkındaki 'ikinci müebbet' cezasına onama

Mısır'da Yüksek Mahkeme'nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkındaki ikinci müebbet hapis cezasını da onadığı belirtildi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yargıtay bugün kamuoyunda "İsmailiye olayları" olarak bilinen davada, yerel mahkemenin Bedii ve diğer 7 sanık hakkında verdiği müebbet hapis cezasını onadı.

Aynı davada yargılanan ve haklarında 3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilen diğer 48 sanık hakkındaki kararın da onandığı, söz konusu kararların nihai olduğu kaydedildi.

İsmailiye Ceza Mahkemesi, 28'i firari, 8'i tutuklu 36 sanık hakkında 30 Mayıs 2016'da müebbet hapis cezası vermişti.

Mısır yasalarına göre sadece tutuklu sanıkların kararlara itiraz hakkı olduğu için yalnızca 56 sanık Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Bedii hakkında kesinleşmiş ilk müebbet hapis cezası ise Ekim 2016'da "Kalyubiye yolunun kesilmesi" davasında verilmişti.

İhvan lideri aleyhine bugün kadar Mısır'ın 8 ayrı kentinde 40'tan fazla dava açıldı. Şu ana kadar iki ayrı müebbet cezası alan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan Bedii hakkında verilen bir idam cezası ise Temyiz Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Mısır yasalarına göre müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.