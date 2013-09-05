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Bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceğiz

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, "teröre boyun eğmeyeceklerini, bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceklerini" bildirdi.

Bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceğiz

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, "teröre boyun eğmeyeceklerini, bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceklerini" bildirdi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:14
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Bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceğiz
KAHİRE

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), "teröre boyun eğmeyeceklerini, bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceklerini" bildirdi.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, "Ey, barışçıl ve şanlı 25 Ocak Devriminle dünyayı kendine hayran bırakan Mısır halkı! Geri döndün ve özgürlüğün hayattan daha değerli olduğunu tüm dünyaya tekrar gösterdin. Teröre boyun eğmeyeceğini ve askeri darbeyi devireceğini söylemek için iki aydan fazla süredir direniyorsun. Kanlı darbeciler, zamanla devrimin biteceğini zannediyordu ancak sen onları hayal kırıklığına uğrattın. Zaferi elde edinceye kadar devam edecek ve sabredeceksin" denildi.

"Zulmün artmasının, darbecilerin zayıflığına işaret ettiği" belirtilen açıklamada, her geçen gün askeri darbeyi gerçekleştirenlerin meşruiyetlerini yitirdikleri ifade edildi.

Açıklamada darbe yönetiminin zayıfladığı görüşü savunularak, "Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin nerede tutulduğunun açıklanmaması ve serbest bırakılmasına yanaşılmaması, aralarında kadınların da bulunduğu binlerce kişiye yönelik gözaltı operasyonları düzenlenmesi ve darbeye muhalif olanları susturmak için uydu kanallarınının kapatılması, ülkede olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının uygulanması, polis ve askerlerin şiddet uygulayarak meydanları boşaltması, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması ve korkunç katliamlar yapılması darbecilerin zayıflıklarının göstergesidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamanın sonunda, söz konusu uygulamaların halka yönelik terör eylemleri olduğu vurgulanarak, "Teröre boyun eğmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceğiz" ifadesine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:15
Anahtar Kelimeler:
MısırIhvan
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