BBC bin kişiyi işten çıkaracak

LONDRA - BBC Genel Müdürü Tony Hall, kuruluşun lisans gelirlerinin yaklaşık 150 milyon sterlin azalmasını gerekçe göstererek bin kişinin işine son vermeye hazırlandığını söyledi.



İngiliz yayın kuruluşu, lisans gelirlerindeki azalışta yeterli sayıda kişinin canlı yayınlarını takip etmemesinin ve TV lisans ücretinin ödenmemesinin etkili olduğunu belirtti.



Kuruluştan yapılan açıklamada işten çıkarmaların yoğunluklu olarak profesyonel ve destek birimlerinde olacağı ifade edilirken bazı yönetim birimlerinin de azaltılacağı, “daha basit bir BBC” oluşturulacağı kaydedildi.



Açıklamada BBC'deki yeni yapılanmanın kuruma yaklaşık 50 milyon sterlin tasarruf sağlamasının beklendiği belirtildi.





