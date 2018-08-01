Batı Trakya'da atanmış müftülere mecburi emeklilik yasası

Yunanistan’da hükümetin, Batı Trakya’da, İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftülerin zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi için yasal düzenleme hazırladığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talimatıyla Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bugün meclise getirilen düzenlemede, Gümülcine Müftüsü Cemali Meço ve İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu’nun yaş itibariyle zorunlu olarak emekliye ayrılmaları öngörülüyor.

Söz konusu düzenleme yasalaşırsa, 81 yaşındaki Meço ile 78 yaşındaki Şinikoğlu 2 ay içerisinde emekliliye sevk edilecek. Yunanistan’da uygulanan yasal prosedüre göre, hükümet boşalan Gümülcine ve İskeçe’deki müftülük makamlarına geçici olarak "müftü naibi" atayacak.

Yunan medyası daha önce Meço ve Şinikoğlu’nun, Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu tarafından Atina’ya çağrılarak istifa etmelerinin istendiği ancak müftülerin, 2022’ye kadar görevde kalmaları konusunda kararname bulunduğunu ileri sürerek istifa etmeyi reddettiklerini ileri sürmüştü.

Batı Trakya'da müftü atanması sorunu

Yunan basınında çıkan haberlerde hükümetin, Atina’da yangın faciasının yaşandığı dönemde böyle bir karar almasının kafalarda soru işaretleri yarattığı ifade edilirken, Başbakan Çipras’ın, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırı için böyle bir harekette bulunduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı Trakya’da müftülerin atanması uygulamasına son verilerek, Müslüman cemaat tarafından seçimle belirlenmesini istediği vurgulandı.

Çipras, daha önce yaptığı açıklamada, atanmış müftülerin Batı Trakya'daki azınlığın büyük bir bölümü tarafından tanınmadığını ifade ederek, bu konunun Yunan vatandaşı Müslümanlarla istişare edilerek kalıcı şekilde halledilmesi gerektiğini belirtmişti. Eğitim Kostas Gavroğlu da "Azınlık toplumunun geçmişte çılgınca politikalar, baskılar ve kabul edilemez yasalara maruz kaldığını" ifade ederek, hükümetin Müslüman azınlığa saygılı bir politika izlemek niyetinde olduğunun altını çizmişti.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.