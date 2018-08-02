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Batı Trakya'da atanmış müftülere mecburi emeklilik

Yunan hükümetinin, İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftülerin emekliliğe sevk edilmesi için hazırladığı yasal düzenleme parlamentoda onaylandı.

Batı Trakya'da atanmış müftülere mecburi emeklilik

Yunan hükümetinin, İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftülerin emekliliğe sevk edilmesi için hazırladığı yasal düzenleme parlamentoda onaylandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:14
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Batı Trakya'da atanmış müftülere mecburi emeklilik

Yunanistan’da hükümetin, Batı Trakya’da, İskeçe ve Gümülcine’de atanmış müftülerin zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi için hazırladığı yasal düzenleme parlamentoda onaylandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talimatıyla Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve dün meclise getirilen kanun, genel kurulda oy çoğunluğuyla kabul edildi.

İktidardaki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA), Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) ve Demokratik İttifak Partisi (DHSİ) yeni kanuna “evet” derken, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) çekimser oy kullandı. Aşırı sağ Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) ve Merkez Birlik Partisi (EK) ise “hayır” oyu kullandı.

Söz konusu kanun, 81 yaşındaki Gümülcine Müftüsü Cemali Meço ve 78 yaşındaki İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu’nun yaş itibarıyla iki ay içerisinde zorunlu emekliye ayrılmalarını öngörüyor.

Yunanistan’da uygulanan yasal prosedüre göre hükümet, boşalan Gümülcine ve İskeçe’deki müftülük makamlarına geçici olarak iki "müftü naibi" atayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanBatı Trakya
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