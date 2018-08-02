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Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere Gazze'ye geleceğini açıkladı.

Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere Gazze'ye geleceğini açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:54
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Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor

Yerel basına konuşan Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, üst düzey lider kadrosundan Hamas heyetlerinin gün içinde Gazze'ye gelmesinin beklendiğini belirtti.

Batı Şeria ve Filistin dışından gelecek üst düzey isimlerin Gazze'de görüşmelerde bulunacaklarını aktaran Berhum, heyetlerde kimlerin olacağına dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Berhum, heyetlerle Filistin uzlaşısı başta olmak üzere Filistin halkının sorunlarına ilişkin çözüm yollarının istişare edileceğini söyledi.

Hamas'ın Filistin halkının birliği ve uzlaşı çabalarının başarıya ulaşması için gayret gösterdiğini kaydeden Berhum, ülkedeki tüm Filistinli grupları içine alan ulusal bir siyasi bir yapıyı arzuladıklarını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaFevzi BerhumGazze
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