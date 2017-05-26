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Batı Balkanlar'da ramazan heyecanı

Üsküp, Saraybosna, Priştine ve Tiran'da yaşayan Müslümanlar, ramazan öncesinde alışveriş için pazar ve marketlere akın etti.

Batı Balkanlar'da ramazan heyecanı

Üsküp, Saraybosna, Priştine ve Tiran'da yaşayan Müslümanlar, ramazan öncesinde alışveriş için pazar ve marketlere akın etti.

26 Mayıs 2017 Cuma 12:28
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Batı Balkanlar'da ramazan heyecanı

Batı Balkan ülkeleri Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan heyecanı ve telaşını aynı anda yaşıyor.

Ramazan ayının gelişini dört gözle bekleyen bölge Müslümanları, aynı zamanda sahur ve iftar alışverişleri için pazar ve marketlere akın etti. Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı öncesi camiler ve bahçeleri de ramazan için temizlenirken, birçok şehir merkezine de ramazana özel afişler asıldı.

Ramazan ayının ayrı bir maneviyatta geçtiği Makedonya'nın başkenti Üsküp de ramazana hazır. Türk Çarşısı'ndaki tarihi Murat Paşa Camisi "Hoş geldin Ya Şehri Ramazan" yazılı bir afişle süslenirken, Müslüman nüfusun yaşadığı Türk Çarşısı ve civardaki camiler de ramazan için temizlendi.

Taze sebze ve meyvelerin yanı sıra çok çeşitli ürünün bulunabildiği pazar yerinde ise ilk sahur ve ilk iftar öncesi yoğunluk yaşandı.

Türk Çarşısı'ndaki bir restoranda ise ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurulacak. Ramazan boyunca farklı menülerde iftar sofralarının kurulacağı bu restoranda her gün yüze yakın ihtiyaç sahibine iftar verilecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna da ramazanın en yoğun hissedildiği ve yaşandığı şehirlerden biri.

Ramazan öncesinde şehirdeki camiler ve bahçeleri temizlenirken, pazar ve marketlerde de ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle hurma çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi.

Saraybosna'da her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar veren aşevinde de ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İhtiyaç sahiplerine bu mübarek ayda destek olmak isteyen yardımseverler, ramazan öncesi bağış ya da gıda yardımı yapmak için aşevine geliyor.

Kosova'da iftar çadırları kurulacak

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da ramazan telaşı yaşanıyor.

Vatandaşlar pazarlardan alışveriş yaparken, sivil toplum kuruluşları da ihtiyaç sahiplerine dağıtacakları yardım paketlerini hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'den çeşitli kurum ve kuruluşlar bu yıl da ülkenin farklı yerlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunacak.

Kosova'nın başkenti Priştine'de ise Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından iftar etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye'den çeşitli kuruluşların da desteğiyle Kosova İslam Birliği tarafından birçok şehirde iftar çadırları kurulacak, Türkiye'den gönderilen 5 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
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