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Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın güneyindeki petrol zengini ve son iki aydır şiddetli gösterilere sahne olan Basra vilayetinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın güneyindeki petrol zengini ve son iki aydır şiddetli gösterilere sahne olan Basra vilayetinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:56
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Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BASRA

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, öğlen saatlerinden itibaren tüm kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının akşam saatlerine kadar süreceği, kentteki durumun normalleştirilmesi için de göstericilerin güvenlik güçlerine yardım etmesi talep edildi.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayeti sakinleri, 8 Temmuz tarihinden bu yana elektrik ve su kesintisi ile birlikte işsizlik nedeniyle gösteriler düzenliyor. Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.

Basralılar önceki gün valilik, dün de belediye binasını basıp ateşe vermişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra halkının taleplerini karışlamak için üniversite mezunlarının ataması dahil olmak üzere altyapı projelerinin iyileştirilmesi gibi çözüm paketi duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasraSokağa çıkma Yasağı
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