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Başbakan Yıldırım Singapur'a geldi

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.10'da Singapur'a geldi.

Başbakan Yıldırım Singapur'a geldi

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.10'da Singapur'a geldi.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:22
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Başbakan Yıldırım Singapur'a geldi

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.10'da Singapur'a geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve eşi İdil Lütem, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Albert Chua, Singapur Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı Loh Tuck Keat ve diğer ilgililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler ardından VIP Salonu'na geçerek, burada bir süre istirahat etti.

Daha sonra havalimanının inşaatı devam eden yeni terminal binasını ziyaret eden Başbakan Yıldırım, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halis Dalkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de Singapur'a geldi.

Heyette, TÜBİTAK, TSE, THY, TUSAŞ/TAI, MÜSİAD ve DEİK'ten üst düzey yetkililer ile milletvekilleri, bazı bürokratlar, iş adamları ve gazeteciler de yer aldı.

Asya'nın finans merkezine ziyaret

Başbakan Yıldırım, Asya'nın finans merkezlerinden Singapur'a iki gün sürecek resmi ziyareti kapsamında, Başbakan Lee Hsien Loong ve Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ile bir araya gelecek.

Singapur'daki bazı endüstri tesislerini de ziyaret etmesi beklenen Yıldırım, Singapur-Türk İş Forumu'na da katılacak.

Ziyaret, Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin bugüne kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın iç hukuk onay sürecinin tamamlandığı döneme denk gelmesi açısından da önem taşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YıldırımÖnce Vatan GazetesiSingapur
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