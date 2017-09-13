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Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü

Başbakan Yıldırım ile Moldova Parlamento Başkanı Candu'nun görüşmesinde, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliği teyit edildi.

Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü

Başbakan Yıldırım ile Moldova Parlamento Başkanı Candu'nun görüşmesinde, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliği teyit edildi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:40
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Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım ile Moldova Parlamento Başkanı Adrian Candu'nun görüşmesinde, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliği teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moldova Parlamento Başkanı Candu ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, parlamentolar arası temaslar dahil ikili ilişkilerde son dönemde karşılıklı ziyaretlerle artan ivmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

İki ülke ilişkilerinin ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin öneminin vurgulandığı görüşmede, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliği teyit edildi.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBaşbakanMoldova Parlamento Başkanı
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