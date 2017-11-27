Başbakan Yıldırım İngiliz yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere temasları kapsamında Intercontinental Park Lane Otel'de İngiliz yatırımcılarla bir araya geldi.

Yatırımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son iki yıl içerisinde gözle görülür bir şekilde olumlu yönde geliştiğini söyledi.

Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat gerçekleştirdiği ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçen yıl itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı. Bu esasen daha önce hedeflediğimiz 20 milyar dolara oldukça yakın bir rakam. Diğer yandan Birleşik Krallık menşeili firmaların Türkiye'de bugüne kadar 10 milyar dolarlık bir yatırımı söz konusu. Bu sayede 3 bin Birleşik Krallık şirketi Türkiye'de yatırım yapmış durumda. Bu tabii ki Türkiye ekonomisi açısından önemli bir seviye olmakla beraber aynı zamanda Birleşik Krallık şirketlerinin de ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri bu yatırımlar sayesinde hem Türkiye pazarında hem de Türkiye'nin etrafındaki pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almalarına da fırsat sağlıyor. Ülkemizde yatırım yapan şirketlerin orijini, menşei neresi olursa olsun bizim şirketimizdir. Bizim şirketlerimizden farklı bir konumları yoktur ve biz bu anlayışla bütün şirketlerimizin sorunlarına, beklentilerine cevap veriyoruz."

"Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz"

Yıldırım, bugün de Lord Janvrin ve Birleşik Krallık şirket temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getirerek, sayıları 3 bini geçmiş Birleşik Krallık şirketlerinin son 15 yılda Türkiye'ye yaptıkları 10 milyar dolarlık yatırımla, Türk ekonomisine önemli katkı sağladığını, şirketlerin de büyük fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik perspektifini paylaşmanın yanı sıra, yatırımcıların gelecek yatırım planlarını öğrenme fırsatı bulacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye, öyle bir bölgede yer alıyor ki etrafındaki coğrafya, Ortadoğu, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar... Yakın coğrafyadan bahsediyorum, dört saatlik bir uçuşla 60'a yakın ülkeye erişebilirsiniz. Aynı zamanda da 1,5 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyada bir yılda üretilen toplam gayri safi hasıla 30 trilyon dolar civarında. Türkiye'ye yapılacak bir yatırım, Türkiye ile sınırlı değil, etrafında büyüme hırsı, azmi olan bir çok ülkeye de yapılmış yatırım anlamı taşıyor. Uluslar arası doğrudan yatırımları önemsiyoruz. Buna yönelik olarak özel düzenlemeler yaptık, teşvik düzenlemeleri yaptık. Özellikle stratejik katma değere sahip yüksek-orta teknoloji içeren yatırımlarda çok ama çok özel desteklerimiz var, gerek kuruluş gerek işletme safhasında bunları sağlıyoruz."

"Büyüme oranımız yüzde 6-7 arasında gerçekleşecek"

Türkiye'nin ekonomisinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten Yıldırım, 2016'daki hain darbe girişimine rağmen, ekonominin yılın sonunda toplamda yüzde 3,2 büyüme sağladığını anlattı.

Yıldırım, 2017 için felaket senaryoları üretilmesine rağmen Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyümeyle Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek, "Bu sene sonunda öyle ümit ediyorum ki büyüme oranımız yüzde 6-7 arasında bir yerde gerçekleşecektir." dedi.

"10 mega projeden 6'sını yapan ülke"

Türkiye'nin OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Türkiye, küresel krizin başladığı 2008'den bu tarafa dünyada gerçekleştirilen 10 mega projeden 6'sını yapan bir ülke olmuştur. Bu, Türkiye'nin güven ve istikrarda ne kadar önemli bir mesafe katettiğini gösteren en büyük sonuçtur." diye konuştu.

Yıldırım, toplantının basına kapalı bölümünde yatırımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de katıldı.