Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117398
ALTIN
172.631
DOLAR
3.9814
STERLİN
5.6223
EURO
4.9424
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı
Benzine zam
Benzine zam
'Yapay zekayla tedavi'
'Yapay zekayla tedavi'
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı
Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı

Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'in davetlisi olarak 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunacak.

Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'in davetlisi olarak 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunacak.

27 Mart 2018 Salı 13:46
0 Okunma
Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in davetine icabetle 29 Mart'ta Bosna-Hersek'e gidecek.

Zvizdic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Yıldırım'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca diğer bölgesel ve uluslar arası meseleler değerlendirilecek.

Başbakan Yıldırım, ziyareti dolayısıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra, Bosna Hersek medyasının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Yıldırım ayrıca Bosna Savaşı'nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni, Bosna Hersek'in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Srebrenitsa Anma Müzesi'ni de ziyaret edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımBakanlar KonseyiBosna Hersek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da 'AVM yangını' protestosu
Rusya'da 'AVM yangını' protestosu
Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette hakim karşısında
Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette hakim karşısında
‘Soğuk Savaş’ın ayak sesleri!…
‘Soğuk Savaş’ın ayak sesleri!…
Rusya'dan 'sınır dışı' kararlarına ilk tepki
Rusya'dan 'sınır dışı' kararlarına ilk tepki
Afrin'de terör örgütünün 'EYP imalathanesi' ortaya çıkarıldı
Afrin'de terör örgütünün 'EYP imalathanesi' ortaya çıkarıldı
ABD'den İsrail'e 705 milyon dolar yardım
ABD'den İsrail'e 705 milyon dolar yardım
Arabistan'a fırlatılan balistik füze imha edildi
Arabistan'a fırlatılan balistik füze imha edildi
'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'
'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'
Almanya'da bir günde 3 camiye saldırı
Almanya'da bir günde 3 camiye saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ