Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu...
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Atiker Konyaspor'dan gol yağmuru
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde
Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk...
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini Değiştirdi
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini...

Başbakan Yıldırım: Bir yerde Türk askeri varsa orada barış vardır

Başbakan Yıldırım, "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış vardır." dedi.

Başbakan Yıldırım: Bir yerde Türk askeri varsa orada barış vardır

Başbakan Yıldırım, "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış vardır." dedi.

08 Nisan 2018 Pazar 20:50
0 Okunma
Başbakan Yıldırım: Bir yerde Türk askeri varsa orada barış vardır

KABİL - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitti. Burada, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaret eden Yıldırım, birliğe gelişinde askerler tarafından karşılandı.

Yıldırım, Komutanlıkta, ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanı ve NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral John Nicholson'ı kabul etti. Daha sonra ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile görüşen Yıldırım, Aydın'dan birliğin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, şeref defterini imzaladı. Buradan Birliğin helikopter hangarına geçen Yıldırım, askerlerle buluştu.

"Bizim askerimiz El Bab'a, Afrin'e barış için gitmiştir"

Mehmetçik'e hitap eden Başbakan Yıldırım, Kabil'deki askerlerin başarılardan duydukları gururu ifade etti. Kabil'deki Mehmetçik'in görevinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarındaki silah arkadaşlarının yaptığı görevlerden farklı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, ülkede barış, huzur, refah için vardır. Bosna'da derdimiz barıştır, Kosova'da tek meselemiz barıştır, Somali'de, Irak'ta, Katar'da ve burada Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye'ye El Bab'a, Afrin'e aynı şekilde barış için gitmiştir, barış için vardır." diye konuştu.

"Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur"

Mehmetçik'in Afganistan'da barışın sağlanması, halkın acılarının azaltılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi aldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Nasıl ki Afganistan halkı omzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde onu kucaklamak istiyorsa inanın ki Suriye'de El Bab'da, Afrin'de de aynı manzarayı, sahneleri yaşıyoruz. Afrin'de halk, kahramanlarımızı büyük sevinçle karşıladı, bağrına bastı. Çünkü onları yıllardan beri gördükleri zulümden kurtarmış ve bölücü terör örgütünün, DEAŞ'ın verdiği zararlar sona ermişti. Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış vardır. Özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum; Fahrettin Paşa. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli kumandanlarından biri. Kendisi Medine'yi savunmakla görevlendirilmişti. Medine'ye uzun müddet kahramanca savunduğu için 'Medine Müdafii' ya da 'Çöl Kaplanı' gibi unvanları hak etmişti. Bu efsanevi komutan daha sonra Cumhuriyet kurulmadan önce, Kurtuluş Savaşı yıllarında Afganistan'a büyükelçi olarak gönderildi. Fahrettin Paşa'nın buraya büyükelçi atanmış olması Türkiye- Afganistan dostluğunun ta en başta ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."

Afgan halkının İstiklal Harbi sırasındaki desteğinin Türk halkı tarafından asla unutulmayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Zor zamanlarda Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için sizler buradasınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için göğsümüz kabarıyor, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YıldırımÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan yarın sandık başına gidiyor
Macaristan yarın sandık başına gidiyor
Esed rejimi Doğu Guta'da can almaya devam ediyor
Esed rejimi Doğu Guta'da can almaya devam ediyor
Ahmedinejad’a 'medya yasağı' talebi
Ahmedinejad’a 'medya yasağı' talebi
Pakistan'ın geleneksel kum güreşleri
Pakistan'ın geleneksel kum güreşleri
BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisii
BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisii
Almanya’da camiye boyalı saldırı
Almanya’da camiye boyalı saldırı
İsveç'te internetteki nefret suçlarının üçte biri Müslümanlara yönelik
İsveç'te internetteki nefret suçlarının üçte biri Müslümanlara yönelik
Telegram'ın Rusya'da yasaklanması için dava açıldı
Telegram'ın Rusya'da yasaklanması için dava açıldı
Esed yerinden ettiği milyonların mallarına el koymaya hazırlanıyor
Esed yerinden ettiği milyonların mallarına el koymaya hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ