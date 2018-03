Başbakan Yardımcısı Babacan, New York'ta

Başbakan Yardımcısı Babacan, eşi Zeynep Babacan ve beraberindeki heyeti JFK Havaalanı'nda, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, New York Başkonsolosu Levent Bilgen ve eşi Ayşe Bilgen karşıladı.

Babacan New York'ta BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek ''2012 Yılında Dünya Ekonomisi ve Maliyesinin Durumu'' konulu toplantının açılışında konuşma yapacak. Tüm gün sürecek toplantının ardından Babacan, basın mensuplarıyla da biraraya gelecek.

Babacan'ın New York'taki temasları kapsamında, Cumartesi günü düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'ne de katılması, pazar günü New York'tan ayrılması bekleniyor.