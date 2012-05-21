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Başbakan Erdoğan Pakistan'da

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Başbakan Erdoğan Pakistan'da

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 08:47
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Başbakan Erdoğan Pakistan'da

     Başbakan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'nin daveti üzerine geldiği ülkede, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılacak.
      Başbakan Erdoğan'ın iki gün sürecek Pakistan ziyaretinin ilk gününde parlamentonun ortak oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan ikinci gün ise Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katıldıktan sonra Pakistan Başbakanı Gilani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.  
     Erdoğan'a, Pakistan temaslarında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve milletvekilleri eşlik ediyor.
     Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet 22 Mayıs'ta Pakistan temaslarını tamamlayarak Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geçecek.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 00:48
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Erdoğan
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