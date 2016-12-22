BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Güney Sudan'da nefret söylemini, tahrikleri ve şiddeti bitirmek için liderler üzerinde baskı oluşturulması ve silah ambargosu uygulanması için ivedi önlem alınmaması halinde ülkenin soykırıma sürükleneceğini ifade etti.

Ban, Güney Sudan'daki istikrarsızlığın bölgeyi tehdit ettiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), tüm tarafların savaşma kabiliyetini azaltacak silah ambargosu koyması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Eğer başarısız olursak, Güney Sudan kitlesel vahşete doğru sürüklenecektir." dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien da dün BMGK'de yaptığı konuşmada, Güney Sudan'da nüfusun yarısının (6,1 milyon) insani yardıma muhtaç olduğunu, bu sayının 2017 yılında yüzde 20 ila 30 artmasının beklendiğini dile getirdi.

O'Brien, Güney Sudan'da şu anda 5 yaşın altındaki bir milyondan fazla çocuğun akut biçimde yetersiz beslendiğini ifade ederek bölgede bütün bunların önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

AA