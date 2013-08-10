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Barzani'den "komisyon" önerisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'den Suriye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde "katliam yapıldığı" iddialarının araştırılması için komisyon önerisi geldi.

Barzani'den "komisyon" önerisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'den Suriye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde "katliam yapıldığı" iddialarının araştırılması için komisyon önerisi geldi.

10 Ağustos 2013 Cumartesi 16:01
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Barzani'den
ERBİL 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Suriye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde, "katliam yapıldığı" iddialarının araştırılması için komisyon kurulmasını istedi.

IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinde, Barzani'nin Kürt Ulusal Konferansı'nın Hazırlık Komitesi'ne Suriye'nin kuzey bölgesinde yaşanan çatışmalar ve iddiaları araştırmalarını talep eden bir mektup gönderdiği bildirildi.

İçeriğine yer verilen mektupta, Barzani, şunları kaydetti: 

 "Son zamanlarda bazı medya ve parti basın birimlerinde yer alan haberlere göre, birkaç terörist grup, Rojava'da (Suriye'nin kuzeyi) Kürtlere karşı cihat ilan etti. Kürtlere katliam başlatıldığı, El Kaide mensuplarının, sivil halka saldırdığı, kadın ve çocukların başını kestiği söyleniyor. 

Bu iddiaların, doğru olup olmadığının araştırılması için siz hazırlık komitesi üyelerinden, bir araştırma komisyonu oluşturmanızı, Rojava'ya gidip, bu haberlerin doğruluğunu netleştirmenizi rica ediyorum. Eğer komisyon, bölgede yaptığı incelemeden sonra, bu haberlerin doğru olduğunu teyit ederse; kadın, çocuk ve sivil halkın hedef alındığı tespit edilirse, IKBY olarak tüm gücümüzu ortaya koyup, halkımızı korumak için seferber olacağız." 

Barzani, IKBY bölgesinde yapılan kimi açıklamalarda, Suriye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki olaylara duyarsız kalmakla eleştiriliyor.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2013 16:01
Anahtar Kelimeler:
Barzaniden Komisyon önerisi
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