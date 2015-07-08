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Barzani Kerkük'te DAEŞ saldırılarını görüştü

IKBY Başkanı Barzani, Kerkük'teki askeri ve siyasi yetkilerle bir toplantı yaptı. Toplantıda DAEŞ saldırılarına karşı şehrin nasıl korunacağı konusunun ele alındığı öğrenildi.

Barzani Kerkük'te DAEŞ saldırılarını görüştü

IKBY Başkanı Barzani, Kerkük'teki askeri ve siyasi yetkilerle bir toplantı yaptı. Toplantıda DAEŞ saldırılarına karşı şehrin nasıl korunacağı konusunun ele alındığı öğrenildi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 16:45
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Barzani Kerkük'te DAEŞ saldırılarını görüştü
KERKÜK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Kerkük'te askeri ve siyasi yetkililerle bir araya geldi. 

Erbil'den karayoluyla geniş güvenlik önlemleri altında Kerkük'e gelen Barzani, burada  Peşmerge Bakanı Mustafa Seyid Kadir, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani, Vali Necmeddin Kerim,Peşmerge komutanları ile diğer siyasi ve idari yetkililerin katıldığı bir toplantı yaptı. Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kerkük'ün 35 kilometre güneyinde devam eden DAEŞ saldırılarına karşı şehrin nasıl korunacağı konusunun ele alındığı öğrenildi. 

Barzani ayrıca önceki gün DAEŞ saldırılarını püskürten Peşmerge güçlerinin komutanlarını tebrik etti ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu tüm silah ve mühimmatı temin edeceklerini belirtti. 

Güney  Kerkük Peşmerge Gücü Komutanı Vasta Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan Barzani'ninKerkük ziyareti oldukça önemli. Burada cephelerde DAEŞ ile savaşan Peşmerge güçlerinin ihtiyaç ve acil taleplerine ilişkin hazırladığım raporu kendilerine sundum" dedi. 

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise "Toplantının ana gündem maddesini Peşmerge güçlerinin ihtiyaçları oluşturdu. Kerkük ve çevresindeki tüm komutanların katıldığı oldukça faydalı bir toplantı oldu. Peşmerge'nin her türlü desteğe ihtiyacı var" diye konuştu. 

Yerel yönetim olarak toplantıda şehir içindeki sıkıntıları da dile getirdiklerini anlatan Kerim, "Kerkük 500 bin sığınmacıyı ağırlıyor. Barzani'ye kentin yaşadığı ekonomik sıkıntıları aktardık. Durum değerlendirmesi yaptık. Kendileri de oldukça yakınlık gösterdiler ve desteğe devam edeceklerini bildirdiler" ifadelerini kullandı. 

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Milletvekili Şahavan Abudullah da Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı'nın bu ziyaretiyle her zaman Kerkük'ün yanında olduğu mesajını verdiğini söyledi. 

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:18
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Barzani Kerkükte DAEŞ Saldırılarını Görüştü
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