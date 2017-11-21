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Barzani'den 'Bağdat' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krizle ilgili olarak Bağdat'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

Barzani'den 'Bağdat' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krizle ilgili olarak Bağdat'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

21 Kasım 2017 Salı 17:10
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Barzani'den 'Bağdat' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan BarzaniSüleymaniye kentinde muhalefet partisi Goran Hareketi temsilcileriyle katıldığı toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Görüşmede IKBY'deki seçimler ve geçici hükümeti kurma konularını ele aldıklarını ifade eden Barzani, "Kürdistan bölgesindeki tüm taraflar buranın iki ayrı yönetime ayrılmasına karşıdır." dedi.

IKBY'nin zor bir mali dönemden geçtiğine dikkati çeken Barzani, memur maaşlarını ödeyememe durumu söz konusu olduğunda bunu halka açıkça duyuracaklarını belirtti.

Neçirvan Barzani, gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krizden dolayı Bağdat'ı ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine, "Irak Kürdistan bölgesi hükümeti olarak Bağdat'ı ziyaret edeceğiz. Hiçbir tarafın başka taraflarla bağımsız olarak görüşme hakkı yok." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYGoran Hareketi TemsilcileriNeçirvan BarzaniSüleymaniye
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