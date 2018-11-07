Barselona ve Madrid'de bomba alarmı

BARCELONA

Barselona polisi kentin ana istasyonundaki iki treni bomba şüphesiyle tahliye etti.

İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 sularında merkez tren istasyonunda bulunan şüpheli çanta nedeniyle iki trenin tahliye edilmesinin ardından bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu söz konusu hatlarda seferler yeniden başlatıldı.

Öte yandan, Barselona'daki alarmdan sonra başkent Madrid'deki Atocha istasyonunun da bomba şüphesiyle tahliye edildiği belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre alarm, Barselona'nın Sants istasyonundan Madrid'in Atocha istasyonuna giden bir kadının bavulunda bomba olacağı şüphesiyle verildi.

Ancak Atocha istasyonuna varmadan önce durdurulan trende yapılan arama sonucunda bavulda patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.

İspanyol polisi, Barselona'nın ardından yerel saatle 10.00 sıralarında Madrid'in Atocha tren istasyonunu boşaltmaya başlamış, tahliyeye ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmazken, yolculardan istasyonu terk etmeleri istenmişti.

Barselona'daki tren istasyonu da bir bavulda bomba olacağı şüphesiyle boşaltılmış, yapılan aramaların ardından seferler yeniden başlamıştı.