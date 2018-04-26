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Barclays, 236 milyon sterlin zarar açıkladı

İngiliz bankası Barclays, 2018'in ilk çeyreğinde vergilendirme öncesi yaklaşık 236 milyon sterlin zarar edildiğini bildirdi.

Barclays, 236 milyon sterlin zarar açıkladı

İngiliz bankası Barclays, 2018'in ilk çeyreğinde vergilendirme öncesi yaklaşık 236 milyon sterlin zarar edildiğini bildirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:36
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Barclays, 236 milyon sterlin zarar açıkladı

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays'ten yapılan açıklamada bu yılın ilk çeyreğinde vergilendirme öncesinde yaklaşık 236 milyon sterlin zarar edildiği bildirildi. Barclays'in geçen yılın aynı döneminde vergilendirme öncesi karı 1,68 milyar sterlin seviyesindeydi.

Banka daha önce ABD’de konut kredisi (mortgage) destekli tahvil satışına ilişkin ABD’de devam eden davada anlaşma yoluna giderek 1,4 milyar sterlin ödenmesini kabul etmişti.

Barclays ayrıca müşterilerine yaptığı usulsüz ödeme güvence sigortası (PPI) satışlarına ilişkin yaklaşık 400 milyon sterlini tazminat ödemeleri için ayırdığını bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Barclays Üst Yöneticisi Jes Staley ise, “Bu çeyrekte ABD Adalet Bakanlığı ile 2005 ve 2007 yılları arasındaki dönemde konut kredisi destekli tahvil satışına ilişkin meselelerde anlaşmaya vardık. Verilen ceza dikkate değer seviyede olmakla birlikte bu konuda anlaşmaya varılmış olması on yıldır devam eden bir sorunun geride bırakılmış olması açısından bir dönüm noktası niteliğinde." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarclaysSterlin
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