Baradai istifa etti

KAHİRE



Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından göreve getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradai, "uzlaşı için siyasi alternatif yolların açık olduğu halde güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahale etmesini protesto etmek için" görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Baradai, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'a sunduğu istifasında, ulusal uzlaşı ve gösterilerin bastırılması için alternatif barışçıl çözümler olduğunu vurgulayarak uzlaşının Mısır'ın içinde bulunduğu durumda ağır bedellerle kazanılacağını belirtti.



Baradai istifasında, "Ben ulusal uzlaşı ve gösterilerin bastırılması için alternatif barışçıl çözümler olduğunu görüyorum. Barış ve uzlaşı, nihayetinde gelecektir. Geçmiş tecübelerimiz bunu gösteriyor. Ancak, bu uzlaşı, bence kaçınılması mümkün olan ağır bedeller neticesinde olacak" ifadelerini kullandı.



Mısır'da devrimin getirilerinin korunmasını temenni eden Baradai, şunları ifade etti:



"Mısır'da 25 Ocak 2011 devriminin kazanımlarını korunmasını ve halkın emellerini gerçekleştirmesini temenni ederek istifamı sunuyorum. Devrimle gelen kazanımlar, özgürlük, demokrasi, sosyal adalet ve eşitlik içinde yaşanan bir ülke olmak için uğrunda kurbanlar verilmiş kazanımlardır. Tüm çabalarımı bu ilkelerin korunması için harcadım. Bu ilkelere ve ancak ulusal uzlaşı, sosyal barış ile ilerleyebileceğini inandığım bu vatana vefalı kalacağım.



Dini maşa olarak kullanan teşkilatlar, ülkenin kutuplaşmasında başarılı oldu. 1 yıl Mısır'ın tarihi boyunca yaşadığı en kötü yıl oldu. Siyasette ötekileştirme, halk arasında bölünmeye ve kutuplaşmaya katkı sağladı. Bu nedenle 30 Haziran halk intifadasının bu duruma bir son vermesi, ülkeyi devrimin ilkelerine uygun yoluna sokması gerekirdi. Bu, beni yönetime katılmama sevk eden etkendi ancak durum başka yönelere kaydı ve daha fazla kutuplaşma ve tehlikeli bölünmeye yol açtı. Şiddetin şiddeti doğurması nedeniyle toplum, parçalanma tehditi altında."





AA