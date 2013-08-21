Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Baradai hakkında ihanet suçlaması

Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un dış ilişkilerden sorumlu eski yardımcısı Muhammed Baradai hakkında "ulusal güvene ihanet etme" suçlamasıyla dava açıldı.

Baradai hakkında ihanet suçlaması

Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un dış ilişkilerden sorumlu eski yardımcısı Muhammed Baradai hakkında "ulusal güvene ihanet etme" suçlamasıyla dava açıldı.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:09
555 Okunma
Baradai hakkında ihanet suçlaması
KAHİRE

Kahire Nasr City Hafif Suçlar Mahkemesi, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösterileri dağıtmasının ardından istifasını açıklayan Muhammed Baradai hakkında, "ulusal güvene ihanet" suçlamasıyla yapılan şikayet için ilk duruşma tarihini 19 Eylül olarak belirledi.

Devlete ait Ahram gazetesinin haberine göre, istifasından sonra ülkeden ayrılarak Avusturya'ya giden Baradai'nin dava dosyası Kahire Helvan Üniversitesinde bir hukuk profesörü tarafından hazırlandı.

Dava dosyasında, Baradai'nin istifasının, "Uluslarası topluma, güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı gibi 'gerçekle çelişen' bir görüntü vermek" olarak nitelendirildiği kaydedildi. 

Nobel Barış Ödüllü diplomat, hakkında açılan davada suçlu bulunduğu takdirde bin 430 dolar para cezasına mahkum edilebilir.

Mısır yasalarına göre, Mısırlılar, bireysel olarak mahkemelere başvurup şahıslar hakkında dava açabiliyor. Davayla ilgili hakim dosyayı inceledikten sonra mahkemeye sevk ediyor. Baradai için hazırlanan dosya ise hafif suç sayıldığından direkt mahkemeye sevk edilecek. Hakim, ilk duruşmada yargı sürecinin işlemesine karar verecek.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:09
Anahtar Kelimeler:
Baradai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ