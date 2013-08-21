Baradai hakkında ihanet suçlaması

KAHİRE



Kahire Nasr City Hafif Suçlar Mahkemesi, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösterileri dağıtmasının ardından istifasını açıklayan Muhammed Baradai hakkında, "ulusal güvene ihanet" suçlamasıyla yapılan şikayet için ilk duruşma tarihini 19 Eylül olarak belirledi.



Devlete ait Ahram gazetesinin haberine göre, istifasından sonra ülkeden ayrılarak Avusturya'ya giden Baradai'nin dava dosyası Kahire Helvan Üniversitesinde bir hukuk profesörü tarafından hazırlandı.



Dava dosyasında, Baradai'nin istifasının, "Uluslarası topluma, güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı gibi 'gerçekle çelişen' bir görüntü vermek" olarak nitelendirildiği kaydedildi.



Nobel Barış Ödüllü diplomat, hakkında açılan davada suçlu bulunduğu takdirde bin 430 dolar para cezasına mahkum edilebilir.



Mısır yasalarına göre, Mısırlılar, bireysel olarak mahkemelere başvurup şahıslar hakkında dava açabiliyor. Davayla ilgili hakim dosyayı inceledikten sonra mahkemeye sevk ediyor. Baradai için hazırlanan dosya ise hafif suç sayıldığından direkt mahkemeye sevk edilecek. Hakim, ilk duruşmada yargı sürecinin işlemesine karar verecek.





AA