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Banka hesapları inceleniyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in ve akrabalarının gizli hesapları konusunda inceleme başlatıldığını açıkladı.

Banka hesapları inceleniyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in ve akrabalarının gizli hesapları konusunda inceleme başlatıldığını açıkladı.

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:23
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Banka hesapları inceleniyor

KAHİRE

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Adalet Bakanı Lukas Luka, para aklama suçlarını ve mali suçları araştıran birim MOKAS'ın, konuyu soruşturmakla görevlendirildiğini belirtti. 
Luka, soruşturmanın "bir ülkeden gelen belirli bir talep" üzerine başlatıldığını belirterek, bu çerçevede Rum kesiminde faaliyet gösteren şirketlerin kayıtlarının da gözden geçirilmesinin gerekeceğini ifade etti.
Rum basınında çıkan haberlerde ise, Hüsnü Mübarek'e, ailesine ve devrik rejimin yetkililerine ait gizli banka hesaplarının tespit edilmesi amacıyla araştırma yapılmakta olduğu bildirilirken, Mübarek'in oğulları Alaa ile Cemal'in yönetici olarak göründüğü bazı şirketler hakkında da incelemenin sürdüğü kaydedildi.
GKRY Kahire temsilciliği basın sözcüsü de, Rum basınında çıkan haberlere işaret ederek, soruşturma kapsamında şu an için dondurulan mal varlığının 1,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:24
Anahtar Kelimeler:
KahireBanka HesaplarıGüney Kıbrıs Rum YönetimiLukas Luka
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