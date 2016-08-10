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Bangladeş'te bir idam kararı daha

Bangladeş'te, 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında insanlık karşıtı suç işlemekle itham edilen Cemaat-i İslami Partisi eski milletvekili Sakhavat Hüseyin, idama mahkum edildi.

Bangladeş'te bir idam kararı daha

Bangladeş'te, 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında insanlık karşıtı suç işlemekle itham edilen Cemaat-i İslami Partisi eski milletvekili Sakhavat Hüseyin, idama mahkum edildi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 14:05
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Bangladeş'te bir idam kararı daha

YENİ DELHİ

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, 70 kişinin tanık olarak dinlendiği yargılama sürecinin ardından Cemaat-i İslami Partisi eski milletvekili Sakhavat Hüseyin'i, Bağımsızlık Savaşı sırasında "Pakistan askerlerine yardım eden grubu yönetmek, adam kaçırmak, cinayet ve işkence"den suçlu bularak idama mahkum edildi. 

Sakhavat Hüseyin'in avukatları ise kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Savaş yıllarında Cemaat-i İslami Partisi'nin öğrenci kanadı Chhatra Sangha'nın merkez komite üyeliğini yapan Hüseyin, daha sonra partiden ayrılarak eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın liderliğini yürüttüğü Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne geçmişti.

Sakhavat Hüseyin, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinin kurulmasının ardından 2014'te başkent Dakka'da tutuklanmıştı.

Mahkeme, 6'sı gıyabında yargılanan diğer 7 kişiye de ömür boyu hapis cezası verdi.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 14:05
Anahtar Kelimeler:
Bangladeşönce Vatan
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