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Bangladeş'ten "Myanmar'a baskı yapın" çağrısı

Bangladeş Başbakanı Vecid, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması için Myanmar hükümetine baskı yapılması çağrısı yaptı.

Bangladeş'ten "Myanmar'a baskı yapın" çağrısı

Bangladeş Başbakanı Vecid, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması için Myanmar hükümetine baskı yapılması çağrısı yaptı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
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Bangladeş'ten "Myanmar'a baskı yapın" çağrısı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina VecidArakanlı Müslümanlara(Rohingyalar) yaptığı zulmü durdurması için Myanmar hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Bangladeş yerel basınındaki haberlere göre, Vecid, İngiliz Milletler Topluluğu 63. Parlamento Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, topluluk üyelerinden Arakanlı Müslümanlar konusuna önem vermelerine talep etti.

"Sizden vatandaşlarına yaptığı zulmü durdurması ve onları geri alması için Myanmar hükümetine baskı yapmanızı istiyorum." diyen Vecid, zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların yurtlarından edilmelerinin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BangladeşMyanmar
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