Bangladeş'te heyelan: 48 ölü

Bangladeş'in güneydoğusunda meydana gelen heyelanlarda 48 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışlar 3 dağlık bölgede heyelanlara neden oldu. Pazartesi günü etkili olmaya başlayan yağmurların ardından çok sayıda ev toprak altında kaldı Afette en az 48 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu sözcüsü Rezaul Karim, bir otoyolun yakınında meydana gelen heyelanın ardından bölgeye giden arama kurtarma ekibinden 2 görevlinin ve 2 askerin öldüğünü, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Rangamati bölgesinde 26, Chittagong'da 12, Bandarban'da da 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet yönetimi yetkilisi Reaz Ahmed, söz konusu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bazı ücra bölgelere ulaşılamadığını kaydeden Ahmed, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.