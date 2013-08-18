BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'daki şiddetin aşırı güç kullanımına dönüşerek yaygınlaşmasından ve gelişmelerden dehşete düştüğünü bildirdi.



Ban, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da daha fazla yaşam kaybının engellenmesi gerektiğini belirterek, sokakta ve yönetimde bulunanlara maksimum sükunet ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.



Açıklamasında zamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Ban, siyasi liderlerin ve yetkililerin şiddeti önleyecek güvenilir bir planı kabul etmesi ve siyasi süreci tekrar canlandırması gerektiğini kaydetti. Ban, Mısır'daki şiddetin aşırı güç kullanımına dönüşerek yaygınlaşmasından ve gelişmelerden dehşete düştüğünü açıkladı.



Farklılıkların barışçıl bir şekilde çözümü için sağduyulu davranılması gerektiğini aktaran Ban, Mısır toplumundaki keskin kutuplaşmaya karşı, tarafların şiddete son verilmesi için sorumluluğu paylaşması gerektiğinin altını çizdi.



Açıklamasında, Mısır'da kiliseler, hastaneler ve diğer kamu kurumlarına yapılan saldırıları da kınayan Ban ''Şikayet ne olursa olsun altyapı ve Mısır'ın geleceği için çok önemli olan yapılara zarar vermenin hiçbir gerekçesi yoktur" ifadelerine yer verdi.





