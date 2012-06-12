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Ban'dan önemli atama

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Amerikalı üst düzey diplomat Jeffrey D. Feltman'ı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı olarak atadı.

Ban'dan önemli atama

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Amerikalı üst düzey diplomat Jeffrey D. Feltman'ı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı olarak atadı.

12 Haziran 2012 Salı 08:40
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Ban'dan önemli atama

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BM Sözcüsü Martin Nesirky, yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, görev süresi yakında dolacak siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Amerikalı diplomat Lynn Pascoe'nun yerini Feltman'ın alacağını bildirdi.
Nesirky, ''Genel Sekreter'in, yardımcısı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu eski Bakan Yardımcısı Jeffrey D. Feltman'ı atamasının, BM'nin Ortadoğu politikasının tarafsızlığını nasıl etkileyeceğine'' yönelik soru üzerine, şöyle konuştu:
''BM'ye katılan tüm yetkililer ulusal sorumluluklarını bir kenara bırakarak BM'ye hizmet etmeye yemin ediyorlar. Ama elbette BM'nin tüm üst düzey yetkilileri değişik alanlardaki tecrübelerini BM'deki işlerinde kullanıyorlar.''
ABD Dışişleri Bakanlığı'na 1986 yılında giren 53 yaşındaki Feltman, Washington'daki Bakan Yardımcılığı görevinden önce ABD'nin Lübnan Büyükelçisi olarak görev yapmış, Irak, İsrail, Tunus, Macaristan ve Haiti'de de çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştu. 
Feltman, Arapça, Fransızca ve Macarca da biliyor.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:40
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Ban
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