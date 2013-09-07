Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ban'dan mezhep çatışması uyarısı

BM Genel Sekreteri Ban, "Etraflıca düşünülmeden Suriye'ye yapılacak bir askeri müdahale mezhep temelli çatışma riskini artırabilir" dedi.

Ban'dan mezhep çatışması uyarısı

BM Genel Sekreteri Ban, "Etraflıca düşünülmeden Suriye'ye yapılacak bir askeri müdahale mezhep temelli çatışma riskini artırabilir" dedi.

07 Eylül 2013 Cumartesi 08:16
614 Okunma
Ban'dan mezhep çatışması uyarısı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de yakın tarihte benzeri görülmemiş ölçekte insani kriz yaşandığını kaydederek, "Etraflıca düşünülmeden yapılacak bir askeri müdahalenin ciddi ve trajik sonuçlar doğurabileceği ve mezhep temelli çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarmalıyım" dedi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, G20 Zirvesi kapsamında Rusya'nın St. Petersburg kentinde liderlerle temasta bulunan Genel Sekreter Ban, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi ile birlikte Suriye konusunda diplomatik çözüm çabalarını sürdürüyor.

St. Petersburg'da Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmada Suriye'de yaşanan insani drama dikkat çeken Ban, "Suriye'de yaşanan, yakın tarihte benzeri görülmemiş ölçekte bir insani kriz" diye konuştu.

Dünyanın Suriye halkının acılarının dinmesi için elinden gelen herşeyi yapması gerektiğini ifade eden Ban, sorunun çözümününe yönelik pozitif eylemde bulunulmasını istedi.

Bazı Suriyelilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalırken bazılarının savaşın girdabına düştüğünü kaydeden Ban, "Etraflıca düşünülmeden yapılacak bir askeri müdahalenin ciddi ve trajik sonuçlar doğurabileceği ve mezhep temelli çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarmalıyım" ifadesini kullandı.

Suriye halkının yaşadığı katliama son vermeleri gerektiğini de vurgulayan Ban, sorunun askeri yöntemlerle değil siyasi yollarla çözümü için çareler aranması gerektiğini ifade etti.

Cenevre-2 Konferansı'nın toplanması için çabaları sürdürdüklerini dile getiren Ban, hem G20 hem de BM Güvenlik Konseyi'nde sorunun siyasi diyalogla çözülmesi ihtiyacıcının anlaşılmasını umduğunu belirtti.

"Cenevre-2 tehlikede"

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'ye askeri müdahale ihtimalini değerlendirdi.

Kendilerine uluslararası toplum üyelerinin Suriye'de güç kullanılmasına ilişkin sorular sorulduğunu anlatan İbrahimi, bu soruya verdikleri cevaplarda uluslararası hukukun kurallarını hatırlattıklarını ifade etti. İbrahimi, uluslararsı hukuka göre bu kararın BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerektiğini vurguladı. 

Cenevre-2 çalışmalarına değinen İbrahimi, "Cenevre-2 Konferansı, 21 Ağustos'taki olay ve bu olayı takip edebilecek gelişmeler nedeniyle şu anda tehlikede" dedi.

Konsey dışında hareket

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samatha Power ise Center for American Progress'te yaptığı konuşmada Suriye krizinin çözümü için dünyanın ihtiyaç duyduğu BM Güvenlik Konseyi'nin "bu Güvenlik Konseyi olmadığını" kaydederek, "Güvenlik Konseyi felç olduğu zaman, eğer ülkeler uluslararası kanun ve normları korumak istiyorlarsa Konsey dışında hareket etmek zorundalar" dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 08:17
Anahtar Kelimeler:
Ban Ki-mun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ