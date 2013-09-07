Ban'dan mezhep çatışması uyarısı

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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de yakın tarihte benzeri görülmemiş ölçekte insani kriz yaşandığını kaydederek, "Etraflıca düşünülmeden yapılacak bir askeri müdahalenin ciddi ve trajik sonuçlar doğurabileceği ve mezhep temelli çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarmalıyım" dedi.



BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, G20 Zirvesi kapsamında Rusya'nın St. Petersburg kentinde liderlerle temasta bulunan Genel Sekreter Ban, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi ile birlikte Suriye konusunda diplomatik çözüm çabalarını sürdürüyor.



St. Petersburg'da Suriye konulu toplantıda yaptığı konuşmada Suriye'de yaşanan insani drama dikkat çeken Ban, "Suriye'de yaşanan, yakın tarihte benzeri görülmemiş ölçekte bir insani kriz" diye konuştu.



Dünyanın Suriye halkının acılarının dinmesi için elinden gelen herşeyi yapması gerektiğini ifade eden Ban, sorunun çözümününe yönelik pozitif eylemde bulunulmasını istedi.



Bazı Suriyelilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalırken bazılarının savaşın girdabına düştüğünü kaydeden Ban, "Etraflıca düşünülmeden yapılacak bir askeri müdahalenin ciddi ve trajik sonuçlar doğurabileceği ve mezhep temelli çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarmalıyım" ifadesini kullandı.



Suriye halkının yaşadığı katliama son vermeleri gerektiğini de vurgulayan Ban, sorunun askeri yöntemlerle değil siyasi yollarla çözümü için çareler aranması gerektiğini ifade etti.



Cenevre-2 Konferansı'nın toplanması için çabaları sürdürdüklerini dile getiren Ban, hem G20 hem de BM Güvenlik Konseyi'nde sorunun siyasi diyalogla çözülmesi ihtiyacıcının anlaşılmasını umduğunu belirtti.



"Cenevre-2 tehlikede"



BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'ye askeri müdahale ihtimalini değerlendirdi.



Kendilerine uluslararası toplum üyelerinin Suriye'de güç kullanılmasına ilişkin sorular sorulduğunu anlatan İbrahimi, bu soruya verdikleri cevaplarda uluslararası hukukun kurallarını hatırlattıklarını ifade etti. İbrahimi, uluslararsı hukuka göre bu kararın BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerektiğini vurguladı.



Cenevre-2 çalışmalarına değinen İbrahimi, "Cenevre-2 Konferansı, 21 Ağustos'taki olay ve bu olayı takip edebilecek gelişmeler nedeniyle şu anda tehlikede" dedi.



Konsey dışında hareket



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samatha Power ise Center for American Progress'te yaptığı konuşmada Suriye krizinin çözümü için dünyanın ihtiyaç duyduğu BM Güvenlik Konseyi'nin "bu Güvenlik Konseyi olmadığını" kaydederek, "Güvenlik Konseyi felç olduğu zaman, eğer ülkeler uluslararası kanun ve normları korumak istiyorlarsa Konsey dışında hareket etmek zorundalar" dedi.





AA