Ban Suriye'de inceleme için destek istedi

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BM Genel Sekreterlik Sözcüsü Eduardo del Buey, basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bölgede detaylı, tarafsız ve hızlı soruşturma yapılmasını istediğini söyledi.



Suriye Hükümetinden 13 Ağustos'ta varılan anlaşmadaki model temelinde bir inceleme izni istendiğini kaydeden Buey, bu konuları ele almak için BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane'in Genel Sekreter'in görevlendirmesiyle Şam'a gideceğini belirtti.



Genel Sekreter'in Suriye Hükümeti'nden gecikmeden olumlu yanıt vermesini beklediğini ifade eden Buey, Şam yönetiminin yaptığı açıklamalarda olaya ilişkin kaygısını kamuoyuna duyurduğunu hatırlattı.



Ban'ın Suriyeli muhaliflere de BM misyonu ile işbirliği yapma çağrısı yaptığını kaydeden Buey, "Bu iddialara ilişkin endişeyi ve derhal incelenmesi fikrini paylaşanların, aynı şekilde BM misyonunun görevini güvenli bir şekilde yerine getirebileceği ortamın sağlanması için işbirliği yapma sorumluluğunu da paylaşmaları hayati önemdedir" dedi.



Genel Sekreter'in, olaya ilişkin kaygı duyan ve taraflar üzerinde etkisi bulunan üye devletlerden BM heyetinin güvenli bir şekilde inceleme yapabilmesi için çaba sarfetmesini istediğini de belirten Buey, "Suriye'de insani yardım ihtiyacı çok büyük. Son olay da dahil olmak üzere ülkedeki şiddetin mağdurlarına insani yardım ulaştırılması bir zorunluluk. Bu bağlamda Genel Sekreter, son olayın gerçekleştiği bölge başta olmak üzere tüm Suriye'de çatışmaların durdurulması çağrısı yapıyor" diye konuştu.





AA