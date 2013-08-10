Ban, Samaras ile görüştü

BM Genel Merkezi'nde Samaras'ı kabul eden Genel Sekreter Ban; Kıbrıs'ta müzakerelerin sonbaharda yeniden başlamasını, Makedonya'yla olan isim krizi, küresel ekonomik kriz, Suriye'deki insani durum ve 2015 sonrası kalkınma gündeminin gelişimini görüştü

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'la BM Genel Merkezi'ndeki makamında bir görüşme yaptı.

BM Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomik krizin ve özellikle de bunun Yunanistan üzerine etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen iki liderin görüşmesinde, Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin sonbaharda yeniden başlaması için hazırlıkların ele alındığı bildirildi.

Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'nın isim konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Genel Sekreter her iki konunun da kısa sürede çözüleceğine ilişkin umudunu dile getirdiği kaydedildi. Kabülde ayrıca, Suriye'de kötüleşen insani durumun da ele alındığı açıklandı.

Görüşmede Genel Sekreter Ban'ın, Başbakan Samaras'a, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri formülasyonu dahil 2015 sonrası kalkınma gündeminin gelişimi konusunda, BM'nin üye devletlerle arasında devam eden tartışmaların BM için önemli bir öncelik teşkil ettiğinin altını çizdiği ifade edildi.



