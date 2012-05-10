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Ban Ki-mun, saldırıyı kınadı

Ban Ki-mun, BM konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

Ban Ki-mun, saldırıyı kınadı

Ban Ki-mun, BM konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

10 Mayıs 2012 Perşembe 10:17
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Ban Ki-mun, saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'deki BM gözlemcilerinin konvoyuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Suriye'de BM gözlemci konvoyunun, Dera kentine girişi sırasında meydana gelen patlamada, BM gözlemci personelinin yara almadığı, araçların da zarar görmediği belirtildi.
Açıklamada, ''Patlamanın BM Gözlemci Misyonu'nu (UNSMIS) hedef aldığına dair bir kanıt yok ancak bu patlama, BM Gözlemci Misyonu'nun ne kadar zor şartlar altında çalıştığını, Suriye halkının da aylardır ne kadar tehlikeli bir durumda yaşadığını göstermektedir'' denildi.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Genel Sekreter, Suriye'de tüm tarafların şiddete son vermelerini, UNSMIS gözlemcileriyle işbirliği yapmalarını ve onları desteklemelerini istemektedir. UNSMIS ve BM-Arap Birliği Özel Suriye Temsilcisi Kofi Annan'ın çabaları, ülkede istikrarın sağlanması ve iç savaşa gidilmesini önleme açısından muhtemelen geriye kalan son şans.''
Açıklamada, Suriye hükümetinin verdiği bilgiye göre, patlamada, 10 Suriyeli askerin yaralandığı da bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 02:18
Anahtar Kelimeler:
SuriyeBan Ki MunBm Konvoyu Saldırı
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