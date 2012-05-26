Ban gelecek hafta Türkiye'ye geliyor

BM Sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri'ın İstanbul'a 30 Mayıs Çarşamba günü geç saatte varacağı, 31 Mayıs'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı'nın Ortaklar Forumuna katılacağı ve 1 Haziran'da da 2. BM Somali Konferansına başkanlık edeceği bildirildi.Sözcü Nesirky, Genel Sekreter Ban'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, ayrıca Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio ve Medeniyetler İttifakı Ortaklar Forumu'nun eşbaşkanları olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Margallo ile girişimin geleceğini tartışmak üzre biraraya geleceğini söyledi.Sözcü, Genel Sekreter Ban'ın 2 Haziran'da Cidde'ye gideceğini, Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmelerde bulunacağını ve 3 Haziran'da Cidde'de yeni kurulan BM Terörle Mücadele Merkezinin bir toplantısına katılıp aynı gün New York'a dönmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrılacağını söyledi.