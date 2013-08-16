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Ban, Abbas ile görüştü

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yerleşim birimleri inşasından endişe duyduğunu belirtti.

Ban, Abbas ile görüştü

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yerleşim birimleri inşasından endişe duyduğunu belirtti.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:12
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Ban, Abbas ile görüştü

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yerleşim birimleri inşasından endişe duyduğunu belirterek, "Bu durum, iki devletli çözümün hayata geçirilmesini imkansız hale getiriyor" dedi.

İsrail-Filistin barış müzakerelerine destek için çıktığı Ortadoğu turu kapsamında Filistin'e gelen Ban, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'ta görüştü.

 Ban, Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam edilmesinin iki taraf arasındaki güvensizliği artıracağına işaret ederek, bu durumun iki devletli çözümü imkansız hale getirdiğini ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinde gerçek anlamda siyasi bir aşama kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Ban, iki tarafı müzakere sürecini etkileyecek uygulamalardan kaçınmaya çağırdı.

"BM, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere destek olma konusunda kararlı" diyen Ban, İsrail hapishanelerindeki açlık grevi yapan Filistinli tutukluların durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, "İsrail idari tutukluları serbest bırakmalı veya yargı önüne çıkarmalı" diye konuştu.

- "Sözümü tuttum ve müzakerelere başladım"-

Filistin Devlet Başkanı Abbas da barış için en uygun yolun, siyasi müzakere süreci ve diplomatik çalışmalar olduğunu kaydederek, "Sayın Genel Sekreter'e İsrail ile nihai ve tam bir barış anlaşmasını imzalanması için müzakerelere yeniden başlayacağıma dair söz vermiştim. İşte sözümü tutarak, dünden beri müzakerelere yeniden başladım" ifadesini kullandı.

Abbas, Filistin'in BM'de gözlemci devlet statüsünü kazanmasından bu yana Ban'ın Filistin'i ilk defa ziyaret ettiğine işaret ederek,  BM'nin, Filistin'in tam üyelik kazanması için tarihi bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Filistin'in, işgal altında yaşayan bir devlet olduğunu hatırlatan Abbas, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu işgalin, uluslararası kanunlar uyarınca, 1967 sınırlarına tabi olan iki devletli çözüm ile sonlandırılması ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti ilan edilmesi gerekiyor. Barış müzakerelerinin yeniden başlaması için ABD başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası alanda çaba sarf edilmesine ihtiyaç var."

Abbas, Filistin'in müzakereler çerçevesinde samimi bir tutum sergilediğini dile getirerek, "İsrail'in de yasal olmayan yerleşim birimleri inşasının durdurulması, tutukluların serbest bırakılması konularında aynı samimiyeti taşımasını temmenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dün başlayan barış görüşmeleri kapsamında sınırların belirlenmesi, güvenlik, Filistinli mülteciler, Yahudi yerleşim birimleri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular başta olmak üzere tüm konuların ele alındığını belirten Abbas, "Bir gelişme kaydettiğimizi söyleyemeyiz. Hala yolun başındayız" yorumunda bulundu.

Barış sürecine destek için çıktığı Ortadoğu turu çerçevesinde Ürdün ve İsrail'e giden BM Genel Sekreteri Ban'ın, Filistin ziyaretinin ardından İsrail'e dönmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
BanAbbas Ile Görüştü
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