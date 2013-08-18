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Baltacılar HAP merkezini yaktı

İskenderiye'de darbe karşıtı gösterilere engel olmak isteyen bir grubun HAP merkezini yakması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Baltacılar HAP merkezini yaktı

İskenderiye'de darbe karşıtı gösterilere engel olmak isteyen bir grubun HAP merkezini yakması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

18 Ağustos 2013 Pazar 10:29
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Baltacılar HAP merkezini yaktı

Mısır'ın İskenderiye kentinde darbe karşıtı gösteri yapanları engellemek isteyen bir grup, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) merkezini ateşe verdi. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, kentin doğusundaki El-Hadira bölgesinde oturma eylemine devam eden darbe karşıtları silahlı bir grubun saldırısına uğradı. "Baltacı" tabir edilen suç gruplarından oldukları belirtilen kimliği belirlenemeyen kişilerin önce oturma eylemini dağıtmak istediği, eylemcilerin bölgeyi terketmek istememesi üzerine silahlı saldırı başlattıkları ve bölgede bulunan HAP merkezini ateşe verdikleri bildirildi.

İskenderiye'deki El-Emiri Hastanesi'nin müdürü Usame Ebussuud, AA muhabirine, olayın ardından hastaneye 1 ölü ve 4 yaralının intikal ettirildiğini söyledi.

13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan Mısır'ın El-Feyyum kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen çatışmada ise 1 çocuk hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkent Kahire'nin güneybatısındaki El-Feyyum kentinde bir araçtan ordu güçlerine ateş açılması sonucu emniyet binası çevresinde çatışma çıktı.

Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateşin ardından meydana gelen çatışmada, İsmail Emin (13) isimli bir çocuk başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerine ait binada patlama

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda güvenlik güçlerine ait tek katlı binada patlama meydana geldi.

Güvenlik kaynakları, Sina'nın kuzeyinde bulunan el-Hüseyniye bölgesindeki patlamada yerle bir olan binanın 2 gün önce boşaltıldığını, bu nedenle olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zırhlı polis aracına saldırı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda zırhlı polis aracına düzenlenen roket saldırısında 1 polisin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, El- Ariş Havalimanı yakınında düzenlenen saldırının ardından yaralılar hastaneye nakledildi, kimliği belirlenemeyen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Mısır ve İsrail arasında 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması gereği ağır silahtan arındırılan Sina Yarımadası'nda, polisi ve askeri hedef alan şiddet olaylarının 3 Temmuz'da gerçekleşen darbeden sonra arttığı gözleniyor.

Mısır ordusu bir ayı aşkın bir süreden beri Sina kırsalındaki silahlı gruplara yönelik askeri operasyon yürütüyor.


AA

Son Güncelleme: 18.08.2013 10:30
Anahtar Kelimeler:
İskenderiyeBaltacılarHAP MerkeziDarbe Karşıtı GösterilerBaltacı şiddeti
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