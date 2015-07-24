Balkanlarda kaçak göçmen sorunu büyüyerek devam ediyor

ÜSKÜP/BELGRAD - Makedonya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki iltica kanununda haziran ayında yapılan değişikliğin ardından bir ay içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan giren 16 bin 519 kişiye geçici sığınma izni verdi. Son bir ayda ülkeye gelen kaçakların 2 bin 146'sının kadın, 2 bin 143'ünün çocuk, 12 binden fazlasının ise Suriyeli oldukları belirtildi.



İltica kanunundaki değişikliğe göre, geçici sığınma izni verilen kaçak göçmenler Makedonya'da 72 saat kalabiliyor ve bu süre içinde otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin veriliyor.



Daha önce toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyen ve bu nedenle umuda yolculuklarında bisiklet süren ya da yola yaya devam eden kaçak göçmenler, birçok kez farklı suç çetelerinin saldırısına maruz kaldı, 28'i ise bu zorlu yolculukta hayatını kaybetti.



"Parklarda ve köprü altlarında yatıyorlar"



Kaçak göçmen sorunun en çok etkilediği ülkelerden biri de Sırbistan.



Makedonya üzerinden Sırbistan'a giren ve buradan da daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine geçmenin hayalini kuran kaçak göçmenler, başkent Belgrad'daki otogar civarında adeta kamp kurdu. Otogar yakınındaki parkta yatıp kalkan göçmenlerin kimi çimlerde, kimi banklarda, kimiyse beton üzerinde yatıyor.



Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu grup, hijyenden yoksun, dört bir yanı plastik şişe ve yiyecek paketi atıklarıyla dolu bir ortamda kalıyor.



Belgrad'daki İnsan Hakları Merkezi Hukuk Birimi'nden Nikola Kovaçeviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada göçmenlere en fazla halkın yardım ettiğini söyleyerek, halkın bu kişilere yiyecek, giyecek ve meyve suları getirdiğini, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın da birkaç kez onları muayene ettiğini ifade etti.



Yıl başından itibaren Sırbistan'a 35 binin üzerinde kaçak göçmenin girdiği belirtilirken, bu sayının yıl sonuna kadar 70 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.



