Balkanlar'da barış Bosna'yla irtibatlı

Bosna Hersek'teki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumciya'nın ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Davutoğlu, Bosna Hersek'te çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ülkede kurulan yeni hükümetle Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki işbirliği ile dünya barışı için birlikte çalışmaktan onur duyacağını ifade etti.



Mevkidaşı Lagumciya ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, Bosna Hersek'te istihdam sağlayacak projeler, mülteci ve yerinden edilmiş insanların geri dönmesini sağlayacak projelerin Türkiye tarafından destekleneceğini hatırlattı.

Son yapılan NATO ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında Bosna Hersek'in NATO Üyeliği Eylem Planı'nın görüşüldüğünü hatırlatan Bakan Davutoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere Bosna Hersek'in NATO üyeliğine bütün bölge ülkelerinin güçlü destek verdiğini anlattı.

Türkiye'nin desteğinin altını çizen Davutoğlu, Bosna Hersek'in üye olmak istediği her kuruma yönelik üyelik çabalarının Türkiye tarafından destekleneceğini belirtti.

İyi haber almayı ümit ediyoruz



Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurgulayan Lagumciya, "NATO'nun Şikago'da yapılacak zirvesinden iyi haber almayı ümit ediyoruz" dedi.