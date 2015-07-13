Bakü-Supsa boru hattı kısmen Rus ordusunun kontrolünde

TİFLİS - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Rusya, 2008'de Gürcistan ile yapılan savaşın ardından, Gürcistan ile Güney Osetya arasına yerleştirilen "sözde" sınır levhalarını, Gürcistan'ın kontrolündeki topraklara taşıdı.



Böylece, Bakü-Supsa petrol boru hattının bir kısmının, işgal altında kalan Güney Osetya topraklarına dahil olduğu için derin endişe duyulduğuna yer verilen açıklamada, Rusya’ya "bu faaliyetleri önlemek için gerekli tedbirleri alma" çağrısında bulunuldu.



Açıklamaya göre, Rus işgal güçleri tarafından sınır levhalarının 10 Temmuz'da Tiflis–Gori karayolu yakınındaki Gori ilçesine bağlı Tsitelubani ve Akhalgori ilçesinin Orchosani köyleri yakınlarına yerleştirilmesiyle, Bakü-Supsa petrol boru hattının bir kısmının da işgal altındaki topraklarda kaldığı ifade edildi.



Bakü-Supsa boru hattının işgal altındaki topraklarda kalmasının "Rus işgal güçleri tarafından gerçekleştirilen yasadışı bir faaliyet" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Gürcistan, bu yasadışı eylemi kınamaktadır. Rusya'ya mevcut duruma son verecek tedbirleri alma çağrısında bulunuyoruz" denildi.



"Söz konusu eylemlerin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğine" değinilen açıklamada, bu konunun Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla ele alınacağı vurgulandı.



Açıklamada ayrıca Rusya'nın bu provokasyonuna gereken karşılığın verilmesi için uluslararası hukukta mevcut tüm araçların kullanılacağına dikkat çekildi.



Bakü-Supsa petrol boru hattı Azerbaycan ve Gürcistan arasında 17 Nisan 1999'da açılmıştı. 837 kilometre uzunluğundaki hat, yıllık 7 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip.





