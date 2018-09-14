Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
gök gürültülü yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95676
ALTIN
237.125
DOLAR
6.0999
STERLİN
8.0188
EURO
7.1351
ABD'den Rusya'ya suçlama
ABD'den Rusya'ya suçlama
Milliler yarı finalde
Milliler yarı finalde
CHP'den 'ekonomi' raporu
CHP'den 'ekonomi' raporu
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor

Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü askeri törenle kutlanacak.

Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü askeri törenle kutlanacak.

14 Eylül 2018 Cuma 11:27
11 Okunma
Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 100. yıl dönümü, yarın askeri törenle kutlanacak.

Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

Törende Azerbaycan askerlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerleri, 100 yıl öncesinin kıyafetleriyle yer alacak.

Süvari birliklerinin katılacağı törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Bakü semalarında gösteri gerçekleştirecek.

Kafkas İslam Ordusu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu.

Azerbaycan, söz konusu anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı.

Bakülüler tarafından coşkuyla karşılanan Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

30 Ekim 2018'de imzalanan Mondros Mütarekesi'ne göre, Osmanlı devletinin savaştan önceki sınırlarına çekilmesi gerektiğinden Kafkas İslam Ordusu 16 Kasım'da Bakü'yü terk etti.

Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'da sadece 2 ay kalmasına rağmen ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Bakü'nün başkent olmasında önemli rol oynadı.

Halkı Ermeni ve Bolşeviklerin zulmünden kurtaran Kafkas İslam Ordusu ve komutanı Nuri Paşa, Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu.

Türkiye'den sonra en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da

Türkiye'den sonra en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği yer alıyor.

Azerbaycan halkı, 70 yıl süren Sovyet yönetiminde bile bu şehitlikleri korudu ve bugünlere ulaşmasını sağladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBaküBakünün Kurtuluşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Filistin aleyhine kararlar almayı sürdürecek
ABD Filistin aleyhine kararlar almayı sürdürecek
Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor
Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor
Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı
Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı
Irak'taki hükümet kurma çalışmalarında ibre İran lehine dönmeye başladı
Irak'taki hükümet kurma çalışmalarında ibre İran lehine dönmeye başladı
'Türkiye ve Pakistan savunma iş birliği alanında büyük kapasiteye sahip'
'Türkiye ve Pakistan savunma iş birliği alanında büyük kapasiteye sahip'
ABD'den Rusya'ya suçlama
ABD'den Rusya'ya suçlama
Güney Kore ile Kuzey Kore diyaloğu artırmak için irtibat bürosu açtı
Güney Kore ile Kuzey Kore diyaloğu artırmak için irtibat bürosu açtı
Vatikan'da Pensilvanya'da ortaya çıkan çocuk istismarı görüşüldü
Vatikan'da Pensilvanya'da ortaya çıkan çocuk istismarı görüşüldü
Danimarka'da Yüksek Mahkeme'den Uber sürücülerine cezaya onay
Danimarka'da Yüksek Mahkeme'den Uber sürücülerine cezaya onay

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ