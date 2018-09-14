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Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı

Azerbaycan Tarih Müzesinde, Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerlerinin anısına sergi açıldı.

Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı

Azerbaycan Tarih Müzesinde, Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerlerinin anısına sergi açıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 13:40
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Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı

"Millet size minnettar" ismi verilen serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Naile Velihanlı, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Özoral, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu'nca 100 yıl önce kurtarılmasının Azerbaycan'ı bugünlere hazırlayan çok önemli bir olay olduğunu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan olarak bu büyük zaferi coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Özoral, "Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca hep bir oldu. Çünkü biz iki devlet, tek milletiz. Azerbaycan bizim de vatanımız. Kafkas İslam Ordusu da bundan 100 yıl önce Azerbaycan'a bu anlayışla geldi." diye konuştu.

Azerbaycan Tarih Müzesi Müdürü Velihanlı da 15 Eylül 1918'in Azerbaycan tarihinin en şanlı sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Bakü'nün kurtarılmasının sadece o dönem için değil, bugün ve gelecek için de çok önemli bir olay olduğunu ifade eden Velihanlı, "Bu günü büyük gurur duygularıyla kutluyoruz. Bugün, Türk'ün Türk'e olan sadakatinin bir göstergesidir. Sadakat bize dedelerimizden miras kaldı. Biz bu mirası gelecek nesillere de aktarmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Özoral ve Velihanlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa ve diğer subayların fotoğrafları, kıyafetler, silahlar ve belgelerin yer aldığı sergi, 14 Ekim'e kadar açık olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi ÖzoralBaküProf. Dr. Naile VelihanlıKafkas Islam Ordusu
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