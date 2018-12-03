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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Burkina Faso'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, Vagadugu'daki Uluslararası Medine Kız İmam Hatip Lisesi'nde yardım programına katıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Burkina Faso'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, Vagadugu'daki Uluslararası Medine Kız İmam Hatip Lisesi'nde yardım programına katıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:20
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Burkina Faso'da

VAGADUGU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak Burkina Faso’da bir lisedeki yardım programına katılarak öğrencilere ve ailelerine çeşitli hediyeler dağıttı.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinin Kalkınmasında Kadının Rolü" konulu 7. Bakanlar Konferansı için Burkina Faso’ya gelen Bakan Selçuk ve Esra Albayrak, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının başkent Vagadugu’daki partner vakfı FOSAPA’ya bağlı Uluslararası Medine Kız İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen yardım programına katıldı.

Bakan Selçuk, bine yakın kadının katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların eğitimini çok önemsediklerini, eğitimli kadınların geleceği inşa edebileceğini belirtti.

"Medine Kız İmam-Hatip Lisesi’nde genç kızlarımızın çok iyi bir eğitim aldığını öğrenmekten mutlu oldum." diyen Bakan Selçuk, Burkina Fasolu kadınlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Okulun Türk ve Burkina Fasolu çalışanlarıyla sohbet eden Selçuk ve Albayrak, ziyaret ettikleri sınıfta öğrencilere hediyeler verdi.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar, TİKA yetkilileri, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Çankaya'nın da katıldığı programda, kadınlara pirinç, yağ, şeker, süt tozu gibi ürünlerin bulunduğu 500 kolilik yardım dağıtımı gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukSosyal HizmetlerBakanAileBurkina Faso
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