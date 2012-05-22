Bakan Yılmaz, Nikzad ile bir araya geldi

Bakan Yılmaz, Tahran'daki temaslarının son bölümünde Nikzad ile makamında bir araya geldi.

Basının görüntü almasının ardından devam edilen görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Bakan Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İran'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Saidlu, İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Odası Başkanı Muhammed Nehavendiyan ile de ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Tahran'daki temaslarına yarın devam edecek Bakan Yılmaz, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mehdi Gazanferi ile görüşecek.

Bakan Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile de bir araya gelmesi bekleniyor.