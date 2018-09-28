Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100159
ALTIN
228.222
DOLAR
5.9842
STERLİN
7.7946
EURO
6.9395
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Bakan Varank Alman Mennekes’i ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya’da Mennekes şirketini ziyaret ederek, şirketin geliştirdiği elektrikli araç şarj ve şehir entegrasyonları sistemleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank Alman Mennekes’i ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya’da Mennekes şirketini ziyaret ederek, şirketin geliştirdiği elektrikli araç şarj ve şehir entegrasyonları sistemleri hakkında bilgi aldı.

28 Eylül 2018 Cuma 12:58
0 Okunma
Bakan Varank Alman Mennekes’i ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman Mennekes şirketine ziyaret gerçekleştirirken şirket yetkililerini üretim için Türkiye’ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretine eşlik eden Bakan Varank, Almanya’nın endüstriyel ürünler konusunda önde gelen şirketlerinden Mennekes’i ziyaret ederek, şirketin geliştirdiği elektrikli araç şarj ve şehir entegrasyonları sistemleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye pazarına yönelik bilgi vererek, Alman şirketi yatırım için davet eden Varank, Türkiye’nin büyüyen nüfusunun yanı sıra Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki ihracat pazarlarına açılan bir kapı olarak stratejik coğrafi konumu nedeniyle, cazip fırsatlar sunulduğunu vurguladı.

Almanya’nın küçük bir kasabası olan Kirchhundem’de Aloys Mennekes tarafından 1935’te kurulan Mennekes, şehirlerin entegrasyonu için elektrikli araç şarj sistemleri ve endüstriyel elektrik ürünlerde küresel piyasalarda öncü faaliyetlerde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankAlman Mennekes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Erdoğan, Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret etti
'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'
'Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüşüyor
"Makedonya gelecek yıldan itibaren NATO üyesi olacaktır"
"Makedonya gelecek yıldan itibaren NATO üyesi olacaktır"
DİTİB Merkez Camisi Köln'ün sembolleri arasına girdi
DİTİB Merkez Camisi Köln'ün sembolleri arasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da resmi törenle karşılandı
İran'da 10 kişi kaçak içkiden zehirlenerek öldü
İran'da 10 kişi kaçak içkiden zehirlenerek öldü
Ürdün'den İsrail'e 'Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma' çağrısı
Ürdün'den İsrail'e 'Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma' çağrısı
Ukrayna bazı Rus firmalarına yaptırım getirdi
Ukrayna bazı Rus firmalarına yaptırım getirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ