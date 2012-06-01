Bakan Şahin Cenevre'de

Cenevre havaalanına gelen Bakan Şahin;i Cenevre BM nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp ve Bern Büyükelçisi Tanju Sümer karşıladı.

Cenevre'ye Bakan Yardımcısı Aşkın Asan ve TBMM üyesi Çiğdem Ökten ile 9 bakanlıktan üst düzey temsilcilerinin de bulunduğu Türk heyeti ile gelen Bakan Şahin, bugün BM Çocuk Hakları Komitesi birleştirilmiş ikinci ve üçüncü dönem ülke raporunun sunumunun yapılacağı oturumuna katılacağı ve bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Bakan Şahin'in yarın Cenevre;den ayrılacağı ifade edildi.