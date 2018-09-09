Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet

Bakan Pakdemirli Sudanlı iş insanlarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet olarak iş adamlarımızın Sudan’da neye ihtiyacı varsa güvenli düzgün bir ortamda iş yapabilmeleri için elimizden geleni yaparız." dedi.

Bakan Pakdemirli Sudanlı iş insanlarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet olarak iş adamlarımızın Sudan’da neye ihtiyacı varsa güvenli düzgün bir ortamda iş yapabilmeleri için elimizden geleni yaparız." dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 13:09
7 Okunma
Bakan Pakdemirli Sudanlı iş insanlarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan ziyareti kapsamında görüşmelerine başladı ve iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Türk-Sudan iş birliğini oldukça önemsediklerini dile getiren Pakdemirli, bir ülkede iş yapmak için iyi bir yatırım ortamı, hukuk ve güvenlik gibi şartların gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu tarafta bazı eksiklikler olabilir ama bu eksiklikler de fırsatları doğuruyor. Burada senelerini geçirmiş ve büyük araziler işleten arkadaşlar var. Burası makine ve ekipmana çok ihtiyacı olan bir ülke. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz, devlet ve özel sektör tarafında ilişkilerinizi nasıl tesis edebiliriz onları konuşacağız. Devlet olarak iş adamlarımızın Sudan'da neye ihtiyacı varsa güvenli düzgün bir ortamda iş yapabilmeleri için elimizden geleni yaparız."

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye-Sudan ilişkilerinin siyasi ve ekonomik olarak geliştiğine işaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk-Sudan Iş BirliğiTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliSudan Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor
Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor
Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik
Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik
İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü
İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 12 ölü
Çevrecilerden AP önünde gösteri
Çevrecilerden AP önünde gösteri
"Organizasyon çok başarılı geçti"
"Organizasyon çok başarılı geçti"
Şimdi de hastanelere yardımı kesecekler!
Şimdi de hastanelere yardımı kesecekler!
İhvan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 75 kişiye idam kararı
İhvan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 75 kişiye idam kararı
İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi
İsrail saldırısında şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi
Arap basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'insani kriz uyarısı' öne çıktı
Arap basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'insani kriz uyarısı' öne çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ