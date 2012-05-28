Bahreyn'de protesto gösterisi

Nisan ayında Bahreyn güvenlik güçlerinin yaralandığı bombalı saldırının faili olduğu gerekçesiyle bir muhalifin gözaltına alınması nedeniyle başkent Manama'da olaylar çıktı.

Arad bölgesinde lastik yakarak yolları kapatan muhalifler, birçok otomobili ateşe verdi. Yerel kaynaklar, havaalanına giden karayolunun eylem nedeniyle ulaşıma kapandığını, olay yerinden dumanlar yükseldiğini belirtti.

Bu arada Bahreyn'de yönetimi devirmek istediğinden şüphe edilen İranlı ajanlarla bağlantısı olduğu iddia edilen 8 kişi, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Bahreyn hükümeti, ülkedeki krizden muhalefeti sorumlu tutarken, Bahreynli sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler ise ülkedeki tüm kesimlerin yönetimde söz sahibi olması gerektiğini savunuyor.

